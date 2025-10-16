Lampedusa e Linosa, contributi sospesi solo per le attività svolte nel territorio dei comuni

L’Inps, con il messaggio 3073/2025 del 15 ottobre, ha precisato che i contributi che possono fruire del differimento di cui all’articolo 42-bis del Dl 104/2020 (legge 126/2020), sono soltanto quelli riferiti alle attività svolte nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa e solo in relazione ai lavoratori che operino nelle sedi ubicate nel territorio in trattazione.

La citata disposizione normativa ha previsto che, per i soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa ...