Calabria: in arrivo il bando per la formazione continua

L’opportunità

La Regione Calabria, nell’ambito del Programma Regionale FESR-FSE+ 2021–2027, Priorità 4 “Una Calabria con più opportunità”, si prepara a pubblicare un nuovo Avviso pubblico per la formazione continua, destinato alle imprese calabresi. L’iniziativa, inserita nell’Azione 4.d.1 “Promuovere adattamento al cambiamento e l’invecchiamento attivo”, mira a rafforzare le competenze dei lavoratori e la capacità delle imprese di affrontare le transizioni digitali, ecologiche e produttive, sostenendo percorsi...