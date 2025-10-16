Casse professionali, l’adeguatezza guarda al secondo pilastro
A Roma si sono svolti gli Stati generali della previdenza dei liberi professionisti
La casse di previdenza dei professionisti possono vantare una storia di successo, e in trent’anni dalla privatizzazione hanno accumulato un patrimonio che oggi arriva a 130 miliardi. Con queste parole il presidente dell’Adepp (l’associazione degli enti di previdenza dei professionisti) Alberto Oliveti, ha aperto gli Stati generali della previdenza dei liberi professionisti che si sono svolti a Roma il 16 ottobre. «Abbiamo rispettato il patto sociale con le nostre platee garantendo loro la pensione...