Ccnl lavoratori dello sport e co.co.co

La domanda

Chiediamo chiarimenti in merito all’applicazione del compenso minimo lordo per i co.co.co sportivi e amministrativo gestionali, posto che la contrattazione collettiva ha individuato dei minimi tabellari per tali tipologie di lavoratori. E’ necessario adeguare i contratti stipulati adeguando il compenso minimo lordo orario? Come devono essere quantificate le ore del collaboratore da retribuire (ore di allenamento, ore della partita, etcc.)?