Redditi da 120mila a 240mila euro: rimborso esente con welfare e riduzione della detrazione persa

La domanda

Il dipendente Pinco ha un reddito complessivo di 150.000 euro nell’anno 2025 e ha tre figli fiscalmente a carico, ai sensi dell’art. 12, comma 2, del Tuir.Nel corso dell’anno 2025, ha sostenuto i seguenti oneri detraibili:• Erogazione liberale a favore di un partito politico per un importo di 4.000 euro, con detrazione pari al 26%;• Interessi passivi su mutuo per l’acquisto della prima casa per un importo di 2.000 euro (mutuo stipulato dopo il 1° gennaio 2025);• Spese di istruzione non universitaria (codice 12 del modello 730, ai sensi dell’art. 15, comma 1 e 1 bis, del TUIR) per un importo totale di 3.000 euro (1.000 euro per ciascuno dei tre figli a carico).Nel caso in cui il contribuente, beneficiario di un piano di welfare aziendale previsto da un regolamento vincolante con il datore di lavoro, utilizzi un credito welfare pari a 3.000 euro per ottenere il rimborso integrale delle spese scolastiche da parte del datore di lavoro (ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera f-bis, del TUIR), quale sarebbe l’importo della detrazione eventualmente perduta alla luce delle disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2025?