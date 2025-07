Restituzione delle UD in unica soluzione per conguaglio fine anno (UD e bonus inferiori a 60 euro) secondo l’art. 1, comma 6, della L. 207/24

La domanda

Pinco ha un imponibile fiscale di 1.500 euro al mese per 13 mesi. Riceve a gennaio 2025 un premio di 600 euro a imponibile fiscale e a febbraio 400 euro di premio a imponibile fiscale.Il sostituto d’imposta (datore di lavoro Beta) applica nei cedolini da gennaio a novembre la ulteriore detrazione (art. 1, comma 6, Legge 207/24) di 83,33 euro al mese, in quanto il reddito presunto è superiore a 20.000 euro e fino a 32.000 euro, in assenza di comunicazione da parte del dipendente (comunicazione di altri redditi o non applicazione del cuneo fiscale).Nel mese di dicembre 2025, Pinco ha un imponibile fiscale di 700 euro, in quanto ha richiesto tutto il mese di congedo parentale indennizzato al 30% (rimborso massimo). Pertanto, il suo imponibile fiscale annuale si attesta a meno di 20.000 euro. Poiché il reddito effettivo per l’anno 2025 è inferiore ai 20.000 euro (ad esempio 19.700 euro), il datore di lavoro Beta è obbligato ad attribuire il bonus C4/Legge 207/24 (ad esempio, 945,60 euro) e a restituire contestualmente la detrazione C6 applicata in eccesso.La restituzione della detrazione deve avvenire in un’unica soluzione o in 10 rate di pari importo?