Compensi soci-amministratori imprenditori agricoli in cooperativa

La domanda

In una società cooperativa agricola, a mutualità prevalente, operante nel settore della selezione e conservazione di frutta e ortaggi, i membri del CdA, che sono anche soci della cooperativa nonché titolari di partita IVA in qualità di imprenditori agricoli, percepiscono un compenso annuo di € 5.000 lordi, per la carica sociale. La nomina del CdA e la determinazione del compenso di ciascun consigliere risultano deliberate dall’assemblea dei soci. Si chiede quale sia il corretto trattamento previdenziale e fiscale di tali compensi, tenuto conto dell’esiguità degli importi assegnati e dei limiti di esenzione previsti per le c.d. “mini co.co.co.” anche rispetto all’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata.