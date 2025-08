Regime fiscale per lavoratori impatriati e trasferimento della residenza fiscale

La domanda

Si chiede un parere in merito all’applicazione del regime agevolato per lavoratori rimpatriati nel caso di una lavoratore rimpatriato con regime fiscale agevolato al 50%, lo stesso nel 2024 ha lavorato in Italia per più di 183 giorni. Da settembre 2024 è stato distaccato in paese UE, dove ha preso la residenza pur continuando a percepire un reddito anche in Italia. Alla luce della circolare 17/E del 2017, è corretto, avendo lui prodotto un reddito in Italia per più di 183 giorni, applicare il regime fiscale agevolato rimpatriati per tutto il reddito percepito nel 2024?