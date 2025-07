Lavoro autonomo occasionale SSD

La domanda Una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata senza scopo di lucro può corrispondere un compenso per lavoro autonomo occasionale (2222 c.c. e 67 TUIR) ad un soggetto committente che si occuperà dell’installazione della rete internet e operazioni simili? Trattasi di attività non rientrante in quella sportiva svolta dalla società sportiva. In tal caso: 1) sono previsti limiti di importo? (il compenso sarebbe di circa € 25.000); 2) la contribuzione è dovuta alla Gestione Separata INPS con le regole ordinarie? (per l’importo eccedente € 5.000); 3) fiscalmente, è applicabile la ritenuta d’acconto del 20%? Vorrei infine sapere quali adempimenti sarebbero previsti (comunicazione Ispettorato pare non obbligatoria).

L’attività di installazione di una rete internet da parte di un soggetto esterno rispetto a una società sportiva dilettantistica rientra senza dubbio tra le prestazioni che esulano completamente dalla disciplina del lavoro sportivo introdotta dal Decreto Legislativo 36/2021, con le sue successive modificazioni. Questo tipo di incarico non può essere in alcun modo ricondotto all’ambito del lavoro sportivo – né come attività tecnica, né come attività connessa – e, di conseguenza, si applicano le regole...