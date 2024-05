Ccnl Opere valdesi

Le parti sociali hanno siglato l’accordo di rinnovo del Ccnl per il personale dipendente da Opere e Istituti Valdesi

In data 18 marzo 2024 tra la Tavola Valdese, Diaconia Valdese, Fp-Cgil, Fp-Cisl e Uil-Fpl è stato firmato il verbale di accordo per il rinnovo del Ccnl per i dipendenti di enti, opere e istituti valdesi. In data 9 aprile 2024 il verbale di accordo è stato confermato.

Decorrenza e durata

Il contratto ha durata triennale con decorrenza 1° gennaio 2023 e scadenza 31 dicembre 2025.

Trattamento economico

L’ipotesi di rinnovo in commento prevede un aumento complessivo di euro 160,00 per il livello C2 da corrispondersi in 3 tranches:

euro 70,00 a decorrere dal 1° febbraio 2024;

euro 30,00 a decorrere dal 1° dicembre 2024;

euro 60,00 a decorrere dal 1° settembre 2025.

Gli importi di...