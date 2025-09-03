Ccnl Pubblici esercizi, da settembre gli aumenti retributivi

Come cambia la busta paga da settembre 2025 per i dipendenti dei pubblici esercizi che, con un incremento del turismo in Italia di flussi del 9,3% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso tra il 1° e il 18 agosto, si conferma il settore trainate per l'economia italiana

Il settore del turismo, della ristorazione e delle strutture ricettive, è trainante per l'economia italiana e a margine di una stagione estiva, che ha fatto registrare un incremento dei flussi nel nostro Paese [1], appare interessante un approfondimento sul comparto dei pubblici esercizi, in particolare sulle novità di alcuni contratti collettivi e sugli aumenti retributivi previsti a partire da settembre 2025.

Al 31 dicembre 2024 erano quarantuno i contratti collettivi depositati presso l'Archivio...