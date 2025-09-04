Centri elaborazione dati, a settembre in busta paga i nuovi minimi e l'una tantum

Le novità dell'accordo di rinnovo del Ccnl per i dipendenti di centri elaborazione dati (Ced), imprese ict, professioni digitali e s.t.p.: a settembre nuovi minimi retributivi, una tantum, aumento del contributo di finanziamento dell'EBCE, riconoscimento di strumenti di flexible benefits e percorso di formazione di profilo obbligatoria per un monte ore pari a 24, attraverso un piano formativo triennale

In data 28 luglio 2025 è stato siglato tra le Parti sociali l'accordo per il rinnovo del CCNL applicato ai lavoratori dipendenti da Centri Elaborazione Dati, Imprese ICT, Professioni Digitali e Società tra Professionisti. Come dichiarato dalle Parti stesse, il rinnovo in questione definisce "un impianto contrattuale che coniuga riequilibrio salariale, aggiornamento delle competenze, welfare integrativo e partecipazione attiva dei lavoratori alla vita dell'impresa, offrendo riposte concrete alle trasformazioni...