Cisoa operai agricoli, chiarimenti Inps sulla riduzione dell’attività lavorativa
Per le intemperie stagionali tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2025 si applica il regime derogatorio introdotto dall’articolo 10-bis del Dl 92/2025
Importanti chiarimenti arrivano dall’Inps, con il messaggio 3111/2025 del 20 ottobre, in merito alla Cassa integrazione speciale operai agricoli (Cisoa), per quanto concerne la riduzione dell’attività lavorativa.
In particolare, l’intervento dell’Istituto è successivo alla circolare 121/2025, con la quale erano state fornite indicazioni in materia ...
