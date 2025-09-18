Cigo: l’accordo sindacale può sorreggere più periodi di richiesta

Una volta assolta, la procedura sindacale preventiva rispetto alla domanda della Cassa integrazione ordinaria di cui all’articolo 14 del Dlgs 148/2015 non ha scadenza e manifesta i propri effetti per tutti i periodi di richiesta, anche frazionati, rientranti nell’arco temporale ivi richiamato. È questo il principio che emerge dalla sentenza 7187 del 3 settembre emanata dal Consiglio di Stato, sezione terza.

La vicenda giudiziaria muove dalla necessità di ricorrere all’ammortizzatore da parte di una...