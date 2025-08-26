Indennità Naspi e compatibilità con il lavoro subordinato

La questione affrontata dalla sezione lavoro con la sentenza 19638/2025 riguarda la decadenza o meno dal diritto all’indennità Naspi nell’ipotesi in cui l’assicurato abbia instaurato un nuovo rapporto di lavoro di durata superiore a sei mesi, con reddito annuale superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale, e il datore abbia intimato il recesso unilaterale prima della scadenza del termine, per il mancato superamento del periodo di prova.

Sul punto la norma del Dlgs 22/2015 applicabile...