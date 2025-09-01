Cigs per cessazione di attività vincolata a formazione o reimpiego
Decade il lavoratore che non accede a un corso di riqualificazione. Stop anche per chi non accetta un posto retribuitofino al 20% in meno
Nuovo finanziamento per il 2025 e rafforzamento delle condizionalità per i beneficiari. Sono queste le novità introdotte sulla cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione aziendale dall’articolo 8 del Dl 92/2025 (il cosiddetto decreto «Comparti», convertito dalla legge 113/2025, pubblicata sulla Gazzetta ufiiciale 180 del 5 agosto).
Si...
Il decreto comparti al setaccio delle istruzioni Inps
di Mauro Marrucci