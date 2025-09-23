La duplice funzione del biennio involutivo tra Cigo e Cigs

L'analisi evidenzia una contraddizione sistemica nel diritto degli ammortizzatori sociali, incentrata sulla duplice funzione del biennio involutivo. Questo parametro fattuale, pur indicando una crisi, assume valenza opposta a seconda dello strumento richiesto: è potenziale indice di accoglimento per la CIGO, in quanto sintomo di una difficoltà transitoria, ma diviene presupposto costitutivo e inderogabile per la CIGS, quale prova di una crisi strutturale. Questa contraddizione trasforma l'onere probatorio dell'impresa in un esercizio di equilibrismo procedurale: per ottenere la CIGO, essa deve dimostrare una crisi sufficientemente seria, ma non così grave e prolungata da essere assimilata a una crisi strutturale, con il rischio concreto che la prova della propria difficoltà diventi la causa del rigetto.