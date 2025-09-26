Compensi sportivi esenti fino a 15mila euro indipendentemente dal reddito
Ritenuta del 20% sui premi nel settore dilettanti anche se corrisposti a professionisti
Esenzione fiscale entro i 15mila euro annui per tutti i compensi sportivi a prescindere dalla categoria reddituale. Sì alla ritenuta sui premi sportivi ad atleti e tecnici professionistici se convocati in squadre nazionali del dilettantismo. Queste alcune delle indicazioni fornite dall’agenzia delle Entrate nella risposta alla consulenza giuridica presentata dal Coni presentata lo scorso anno ma pubblicata solo il 25 settembre sul sito del Comitato olimpico.
Diversi i temi sotto la lente dell’amministrazione...