Concordato, sì all’ingresso sfasato tra il professionista e lo studio
Faq dell’Agenzia: ammessa l’opzione se uno dei soggetti ha già aderito sul 2024-2025. Per il 2026 necessario l’allineamento di entrambi per restare nel patto
Via libera dalle Entrate all’opzione temporalmente sfasata per il concordato preventivo biennale (Cpb) 2025-2026 per professionisti, associazioni professionali, Stp e società tra avvocati. Con una faq datata 25 settembre, l’Agenzia smarca una questione in linea con la soluzione prospettata sulle pagine di questo giornale (si veda «Il Sole 24 Ore» del 1° agosto).
