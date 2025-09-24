Staff leasing, autonoma dignità giuridica della somministrazione

Abstract Massima Un nuovo orientamento nazionale si staglia all'orizzonte con la coraggiosa sentenza n. 3213 del Tribunale di Bari del 17 settembre 2025 Massima Lavoro somministrato – Staff leasing - Direttiva 2008/104/CE – D.Lgs. 81/2015 Tribunale di Bari 17 settembre 2025, n. 3213

L'istituto della somministrazione a tempo indeterminato, caratterizzato dall'invio in missione a tempo ugualmente indeterminato del lavoratore presso l'impresa utilizzatrice, esula dalla direttiva europea 2008/104/CE la quale è diretta a tutelare la stabilità del lavoro intesa nel senso di non predeterminata limitatezza temporale della somministrazione

L'orientamento giurisprudenziale creatosi in tema di staff leasing con le note sentenze del Tribunale di Milano n. 882/2023 e n. 90/2024 per le quali: ".. ciò che rileva non è la natura a tempo determinato o indeterminato del rapporto di lavoro con l'agenzia di somministrazione, dovendosi per contro avere riguardo alle missioni presso l'utilizzatore, al fine di verificare se la precarizzazione del lavoratore assuma o meno il carattere di violazione dei principi della direttiva europea..", è stato...