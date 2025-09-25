Smart working e telelavoro estero: nuove frontiere del lavoro flessibile
Negli ultimi anni, il concetto di lavoro si è trasformato radicalmente. Lo smart working o lavoro agile non è più un’eccezione riservata a poche aziende all’avanguardia, ma una modalità sempre più diffusa e, in molti casi, strutturale. Grazie all’evoluzione tecnologica e ad un cambiamento culturale profondo, milioni di lavoratori oggi svolgono la propria attività in modo flessibile, gestendo tempi, spazi e obiettivi. Tra le declinazioni più interessanti di questo fenomeno, emerge lo smart working...
