Culle vuote, la sfida di recuperare Neet e donne inattive

In attesa che le “culle” ricomincino a riempirsi, una strada per limitare gli enormi danni della denatalità sul mercato del lavoro e sulla crescita del Paese passa per il recupero all’attività di Neet e donne inattive.

Parliamo di bacini di forza lavoro potenziale enormi: i giovani tra 15 e 29 anni che non studiano, non lavorano e non sono impegnati in percorsi formativi sono oggi circa 1,4 milioni. Nel 2024, ultima fotografia dell’Istat dello scorso maggio, il fenomeno interessava il 15,2% dei giovani...