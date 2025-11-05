Congedi di paternità, per il genitore intenzionale l’opzione del riesame

L’Inps torna sul congedo di paternità per il genitore intenzionale in una coppia di donne, il cui diritto allo stesso è stato sancito dalla Corte costituzionale nel mese di luglio (si veda la sentenza 115/2025). In prima battuta, l’istituto aveva stabilito che il diritto al congedo per il genitore in una coppia di donne iscritte nei registri dello stato civile, sorgesse dal 24 luglio 2025, giorno successivo alla pubblicazione della sentenza in Gazzetta Ufficiale. Non erano stati però chiariti gli...

