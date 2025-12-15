Conguagli fiscali di fine anno 2025, novità e possibili criticità
Operazioni effettuate con il cedolino di dicembre anche se potrebbero essere concluse entro il 28 febbraio 2026
In vista delle operazioni di conguaglio fiscale di fine anno, che verranno verosimilmente effettuate con il cedolino paga di dicembre 2025 (anche se potranno essere concluse fino entro il 28 febbraio 2026), con il presente articolo si intende sintetizzare le principali novità introdotte dalla legge di Bilancio 2025 e mettere in evidenza alcune situazioni fisiologiche o maggiormente significative che possono emergere in sede di conguaglio e che meritano una maggiore attenzione in sede di verifica....