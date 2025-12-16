Piano degli spostamenti casa-lavoro entro il 31 dicembre 2025
Va fatto dalle imprese e dalle Pa con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in un capoluogo di Provincia o in un Comune con più di 50mila abitanti
Entro il 31 dicembre 2025 le aziende di grandi dimensioni (e Pa) devono trasmettere il Piano degli spostamenti casa-lavoro o Pscl.
L’obiettivo del Piano è creare sinergie finalizzate ad incentivare la mobilità sostenibile dei dipendenti impiegati in unità organizzative più complesse e situate in territori ad alto rischio di inquinamento, favorendo il decongestionamento del traffico con misure per la riduzione dell’uso del mezzo di trasporto privato individuale.
Ad introdurre l’adempimento è stato l...