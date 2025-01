Conguaglio di fine anno 2024 dei contributi previdenziali e assistenziali

Le indicazioni Inps sulle modalità da seguire per lo svolgimento delle operazioni di conguaglio, relative al 2024, finalizzate alla corretta quantificazione dell'imponibile contributivo

L'INPS, con la circolare 108 del 23 dicembre 2024, detta le indicazioni sulle operazioni di conguaglio di fine anno 2024 per i datori di lavoro privati non agricoli che utilizzano la dichiarazione contributiva UniEmens nonché per i datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica che utilizzano il flusso UniEmens ListaPosPA. Le indicazioni sono numerosissime e assai dettagliate e, ovviamente, si rimanda al testo della circolare per ogni maggior approfondimento.

Datori di lavoro privati

Per quanto riguarda i datori di lavoro...