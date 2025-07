Auto aziendali: vademecum per la valorizzazione del fringe benefit ai fini contributivi e fiscali

A seguito della novità introdotte dalla legge di bilancio 2025, l'Agenzia delle entrate ha fornito le istruzioni per l'individuazione, nelle varie casistiche, del valore del fringe benefit derivante dall'assegnazione dei veicoli aziendali in uso promiscuo. Rimangono ancora alcuni dubbi.

L'art. 1, c. 48, della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025) modificando, con decorrenza 2025, l'art. 51, c.4, lett. a), del D.P.R. 917/1986, ha introdotto importanti novità riguardanti la valorizzazione, ai fini fiscali e conseguentemente ai fini contributivi, del benefit auto concessa ai dipendenti in uso promiscuo. Inoltre, il D.L. 19/2025, art. 6, c. 2.bis (L. 60/2025), con l'inserimento del comma 48-bis nell'art. 1 della legge di bilancio 2025, è stato previsto un regime transitorio.

Dette disposizioni...