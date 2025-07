Ccnl Tabacco (lavorazione)

Le parti sociali hanno sottoscritto un'ipotesi di accordo di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dalle Aziende di lavorazione della foglia di tabacco secco allo stato sciolto

In data 2 luglio 2025 tra l'APTI e FAI – CISL, FLAI – CGIL, UILA – UIL è stato sottoscritto l'accordo per il rinnovo del CCNL per i lavoratori dipendenti da aziende di lavorazione della foglia di tabacco secco allo stato sciolto.

Decorrenza e durata

Il nuovo contratto ha validità quadriennale; decorre dal 1° gennaio 2025 e scade il 31 dicembre 2028.

Apprendistato

Le Parti modificano l'art. 6 in relazione al contratto di apprendistato prevedendo l'integrazione della malattia al 100% per un massimo di 6 mesi per ogni anno.

Classificazione del personale

Le Parti concordano...