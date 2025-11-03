Contributi Inail più leggeri per gli agricoltori
Il decreto legge 159/2025 autorizza l’istituto a ridurre il carico antinfortunistico. A regime lo sconto sarà di 90 milioni di euro all’anno
Con il decreto legge 159/2025, in vigore dal 31 ottobre, il Governo ha adottato un nuovo pacchetto di misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Tra queste merita attenzione l’autorizzazione all’Inail a effettuare la revisione dei contributi in agricoltura, in base al titolo II del testo unico infortuni (Dpr 1124...
Correlati
Decreto legge