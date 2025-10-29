Molestie e rapporti di potere: la nullità degli atti, patti e provvedimenti in contesti di sottomissione

[4] La stessa definizione si trova nella nozione di molestie sessuali ricompresa nell'art. 40 della Convenzione di Istanbul, approvata dal Consiglio d'Europa l'11 maggio 2011 e ratificata in Italia con L. 27 giugno 2013, n. 77.

[5] Secondo L. LAZZERONI, Molestie e molestie sessuali: nozioni, regole, confini, in M. BARBERA (a cura di), Il nuovo diritto antidiscriminatorio, Milano, Giuffrè, 2007, p. 383, il termine fa riferimento alla "particolare sensibilità soggettiva della vittima; questo anche nel caso in cui l'offensore riuscisse a provare che nessun'altra persona nelle medesime condizioni avrebbe considerato indesiderato quel comportamento, quindi a nulla valendo al medesimo argomentazioni presuntive sull'id quod plerumque accidit"; analogamente, si veda C. ALESSI, La Convenzione ILO sulla violenza e le molestie sul lavoro, LD, Fasc. 3, 2023, p. 582.