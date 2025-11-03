Servizi di utilità sociale (art. 51, c. 2, lett. f) erogati tramite voucher monouso welfare: effetti sul reddito da lavoro dipendente

La domanda

Il provider di welfare X ha sottoscritto un mandato senza rappresentanza con il datore di lavoro Y e gestisce l’emissione di voucher monouso (ai sensi dell’art. 51, c. 2, lett. f / art. 51, c. 3-bis) e multiuso (ai sensi dell’art. 51, c. 3 TUIR / art. 51, c. 3-bis) relativi ai piani di welfare dei dipendenti del datore Y.In particolare, il provider X ha il compito di acquistare i servizi di welfare anche tramite specifiche convenzioni con i fornitori, avendo ricevuto un mandato senza rappresentanza dal datore Y.Si ipotizzi che il dipendente Pinco, del datore Y, sia titolare di un credito welfare, previsto dal regolamento aziendale e rivolto a dipendenti di determinate categorie, pari a 1.000 euro. Il dipendente sceglie un abbonamento a una palestra commerciale convenzionata del valore di 500 euro. La piattaforma del provider X emette un voucher del valore di 500 euro da utilizzare/riscattare presso il fornitore convenzionato.Come deve essere considerato il voucher ai fini del reddito di lavoro dipendente?