Le festività di Ognissanti e 4 novembre così in busta paga

Il 1° novembre ricorre la festività di Ognissanti, che quest’anno cade di sabato.

Nel mese di novembre ricorre altresì il 4 novembre (festa dell’unità nazionale e delle forze armate), che dal 1977 viene celebrata nella prima domenica di novembre e, per tale motivo, non è considerata un giorno festivo.

Disciplina contrattuale

I contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) stabiliscono se il trattamento da riconoscere sia quello previsto per la festività cadente di domenica o meno.

È quindi sempre necessario verificare puntualmente...