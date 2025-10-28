Dl sicurezza, bonus per imprese virtuose e badge di cantiere
Ok al decreto, rafforzate formazione e copertura assicurativa nella scuola-lavoro. Meloni: «Mantenuto un impegno con gli italiani»
A partire dal 1° gennaio 2026 si autorizza l’Inail alla revisione delle aliquote per l’oscillazione in bonus per andamento infortunistico e dei contributi in agricoltura, con l’obiettivo di premiare le imprese che dimostrano un andamento positivo in materia di sicurezza. Sul piatto vengono messi 502 milioni di euro per l’oscillazione premi più altri 90 milioni per la riduzione dei contributi nel 2026. Non solo. Dopo le sperimentazioni nell’area della ricostruzione post sisma 2016, a Roma e in alcune...