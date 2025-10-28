L’incertezza globale fa rivalutare la sicurezza del posto di lavoro

«Due anni fa, era il 2023, in piena epoca di grandi dimissioni abbiamo iniziato a riflettere non tanto sul perché i lavoratori lasciano, ma sul perché scelgono di rimanere in un’azienda e su che cosa li rende maggiormente fedeli - racconta Federico Marafante, senior partner di McKinsey -. Sono emerse quattro motivazioni: la più importante è il pacchetto retributivo, quindi stipendio e benefit, la seconda è la flessibilità incluso il lavoro da remoto, la terza è il purpose, ossia la ragione per cui...

Continua a leggere NT+ Lavoro Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuslavoristica

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Guida al Lavoro digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi