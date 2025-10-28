L’incertezza globale fa rivalutare la sicurezza del posto di lavoro
In questa fase storica per trattenere le persone la principale leva, secondo l’hr monitor di McKinsey, è la stabilità (39%), seguita da conciliazione (34%) e relazioni con i colleghi (33%)
«Due anni fa, era il 2023, in piena epoca di grandi dimissioni abbiamo iniziato a riflettere non tanto sul perché i lavoratori lasciano, ma sul perché scelgono di rimanere in un’azienda e su che cosa li rende maggiormente fedeli - racconta Federico Marafante, senior partner di McKinsey -. Sono emerse quattro motivazioni: la più importante è il pacchetto retributivo, quindi stipendio e benefit, la seconda è la flessibilità incluso il lavoro da remoto, la terza è il purpose, ossia la ragione per cui...