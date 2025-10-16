Dalla leva fiscale spinta a retribuzioni e produttività

Attraverso la leva fiscale si favorisce l’adeguamento delle retribuzioni al costo della vita e si rafforza il legame tra produttività e salario: gli incrementi corrisposti dal 1° gennaio 2026 in attuazione di rinnovi dei contratti nazionali sono assoggettati ad un’aliquota Irpef del 10%. Inoltre l’importo dei premi di produttività oggetto della cedolare secca del 5% salgono dagli attuali 3mila a 4-5 mila euro.

Sono due interventi del pacchetto di misure sul lavoro al quale sono destinati circa 2 miliardi...