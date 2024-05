Danno alla professionalità per mancata rotazione Cigs non assoggettabile a tassazione

Le somme volte a ristorare il danno patrimoniale alla professionalità, in quanto danno emergente, sono escluse da imposizione fiscale

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 16 aprile 2024, n. 10267, ha confermato la sentenza di Appello, respingendo il ricorso di una società datrice di lavoro che aveva sospeso una lavoratrice per un periodo di almeno tre anni per l’intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria senza rotazione, condannandola a corrispondere alla dipendente, in via equitativa, una somma pari al 30% della retribuzione mensile netta da ella percepita, a titolo di danno alla professionalità, per tutto il...