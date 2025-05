Ccnl Cemento, calce (industria) - La scheda di sintesi

Le parti sociali hanno sottoscritto l'ipotesi di accordo per il rinnovo del per i dipendenti dalle aziende esercenti la produzione del cemento, della calce e suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni, nonché la produzione promiscua di cemento, calce, gesso e malte. Previste novità per: minimi, patto di prova, lavoro a turni e giorni festivi, congedi e aspettativa, festività, mensa, malattia, genitorialità, previdenza complementare, assistenza sanitaria integrativa, lavaggio indumenti, premio di anzianità e dimissioni