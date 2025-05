Ferie e retribuzione dovuta sulla base di elementi compensativi fissi

La Cassazione si pronuncia in tema di natura dell'elemento retributivo erogato al lavoratore per ferie; nello specifico, un gruppo di lavoratori si doleva dell'esclusione, nella base di calcolo dei giorni di ferie, di n. 2 emolumenti retributivi fissi, corrisposti per ciascuna giornata di lavoro effettivo e direttamente connessi alla mansione svolta