Lavoro a turni nel part-time ed uso delle clausole flessibili

Il contratto a tempo parziale nel regime a turni, ed in particolare l'art. 5, c. 3, D.Lgs. 81/2015, solleva questioni interpretative di non poco conto se inteso come legittimazione in capo al datore di lavoro all'inserimento del lavoratore nei diversi turni sulla base delle esigenze organizzative, con l'esclusivo limite del rispetto delle più ampie fasce orarie interessate dalla turnistica