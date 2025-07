Infortuni sul lavoro, attribuzione dei poteri decisionali e di spesa

Orientamenti ed interpretazioni del d.lgs. 81/2008 – approccio sostanzialistico – procuratori speciali – qualifica di lavoratore decentrato ex lege – sussiste – designazione del RSPP – redazione DVR - sussiste



Discende che, in ragione della assenza di una norma ordinamentale che vieti di individuare il datore di lavoro prevenzionistico nell'alveo di soggetti esterni alla compagine sociale, anche alla luce dei moderni orientamenti e interpretazioni del D.Lgs. 81/08, sempre più propensi ad abbracciare un approccio "sostanzialistico" in luogo di uno maggiormente improntato alla forma, riteneva sussistente in capo ai predetti procuratori speciali la qualifica di datore di lavoro decentrato ex lege, tenuti pertanto, proprio in virtù di detta attribuzione, alla designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezioni, nonché alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (ognuno per la propria unità produttiva di competenza), circostanza effettivamente avvenuta "in ottemperanza e non già in violazione dell'articolo 17 del testo unico".