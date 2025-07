Concordato preventivo biennale 2025: profili giuslavoristici e riflessi sul lavoro autonomo

Il Concordato preventivo biennale, introdotto dal D.Lgs. 13/2024 e disciplinato operativamente dalla circolare 9/E del 24 giugno 2025, rappresenta una novità di rilievo nel panorama fiscale italiano, soprattutto per lavoratori autonomi e professionisti. Il presente commento analizza gli effetti dell'istituto sul lavoro autonomo e sulle realtà organizzate in forma associativa o societaria, mettendo in evidenza le interazioni con le dinamiche giuslavoristiche, le ricadute sui rapporti associativi e sugli assetti organizzativi degli studi professionali.