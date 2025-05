Sostituti d'imposta, così il rimborso delle spese di locazione per neo assunti

[1] Si ricorda che tale disposizione prevede che «ai fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nel presente articolo, anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi della lettera c) del comma 1 sono considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione».

[2] Nel triennio 2025 – 2027 vengono tra l'altro ricondotti ancora tra i fringe benefit anche "il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell'abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale".

[3] Sul punto la Circolare n. 4 in commento invece non aiuta, in quanto trattando generalmente di tutte le misure di welfare aziendale l'Agenzia delle entrate ha fatto riferimento esclusivamente ai familiari ascendenti (mentre con riguardo ai figli del coniuge deceduto richiama esplicitamente la condizione della convivenza), mentre nel commentare alcune singole fattispecie di welfare aziendale ha fatto riferimento agli ascendenti conviventi.

[4] I rimborsi infatti sono soggetti a contributi.

[5] Per specificare quali siano le spese di manutenzione a carico del conduttore, la circolare richiama quanto previsto dall'articolo 9 della Legge n. 392/1978

[6] Analogamente a quanto previsto in tema di detrazioni per studenti fuori sede (cfr circolare 04.04.2008, n. 34/E).

[7] Non è stato chiarito dalla circolare in commento, ma si ritiene condivisibile quanto sostenuto dalla circolare 1/2025 del Consorzio Studi e ricerche fiscali del Gruppo Intesa San Paolo relativamente al fatto che, in assenza di esclusioni espressamente previste dalla norma, nel rispetto delle condizioni previste l'agevolazione possa trovare applicazione anche nel caso in cui il lavoratore dipendente cessi o abbia cessato il rapporto di lavoro con una società e venga assunto a tempo indeterminato nel corso del 2025 da un'altra azienda appartenente al medesimo Gruppo societario ovvero nel caso di trasformazione nel corso del 2025 del rapporto di lavoro dipendente da tempo determinato a tempo indeterminato.

[8] In proposito la stessa circolare ricorda che, come precisato dalla risposta a interpello 30 gennaio 2025, n. 17 è sufficiente l'autocertificazione con sottoscrizione in originale e allegata copia del documento d'identità del sottoscrittore.