Regione Lombardia, al via il bollino verde per la filiera della moda

Contrastare in ogni modo l’intermediazione illecita di manodopera, il fenomeno del caporalato e, più in generale, ogni forma di illegalità nel settore della moda. E’ il fil rouge lungo il quale si dipana il nuovo Protocollo d’intesa per la legalità dei contratti di appalto nelle filiere produttive della moda firmato il 26 maggio tra le parti sociali e le istituzioni (tra le quali la Regione e la Prefettura milanese).

Una intesa che, al momento, interessa la sola regione lombarda ma che, auspicabilmente...