Decreto flussi 2025, dalla sperimentazione alla stabilità nella gestione degli ingressi

Con il D.L. 146/2025, il Governo interviene nuovamente sulla disciplina dell'immigrazione e della condizione dello straniero, proseguendo il percorso riformatore avviato dal D.L. 145/2024. Le nuove disposizioni mirano a semplificare e razionalizzare le procedure per il rilascio dei nullaosta al lavoro, potenziare i controlli di veridicità, armonizzare i termini dei permessi speciali e prorogare alcune misure sperimentali in materia di lavoro domestico e assistenza familiare. Il Decreto conferma la centralità del Testo Unico sull'Immigrazione (D.Lgs. n. 286/1998) e interviene con modifiche puntuali, senza stravolgere l'impianto introdotto nel 2024, ma consolidandolo e rendendolo più coerente sul piano amministrativo e temporale. Si riportano attentamente in commento, le distinzioni tra quanto già previsto dal decreto n. 145/2024 e quanto rinnovato per il 2025, analizzando le ricadute operative e le criticità attese.