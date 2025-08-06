Emergenza climatica: per agricoli, edili e lapidei il sostegno al reddito è escluso dai limiti di durata

ApprofondimentoAmmortizzatori

Nel quadro complessivo dei provvedimenti volti a fronteggiare le eccezionali situazioni climatiche, Il Governo ha emanato misure in materia di ammortizzatori sociali a carattere derogatorio ai termini di durata a favore delle imprese dei settori edile, lapideo, delle escavazioni e agricolo.

Con l'introduzione dell'art. 10-bis in seno al D.L. 26 giugno 2025, n. 92 (rubricato "Misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi" - c.d. Decreto Comparti), per mano della legge 1° agosto 2025, n. 113 (G.U. n. 180 del 5 agosto 2025, vigente dal 6 agosto 2025) in sede di conversione, sono state versate nell'ordinamento - entro determinati limiti di spesa e a carattere temporaneo - disposizioni urgenti per favorire il sostegno al reddito dei lavoratori di determinati settori per fronteggiare ...

I punti chiave

  1. L'impulso del Protocollo per il contenimento dei rischi lavorativi dovuti all'emergenza clima
  2. La CIGO per le imprese del settore edile, lapideo e delle escavazioni in caso di eccezionale emergenza climatica
  3. La CISOA per gli operai agricoli a tempo indeterminato
  4. La recente prassi dell'INPS

