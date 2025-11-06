Nuovo regime agevolativo impatriati anche per i dipendenti Bers

Preclusione per gli agenti Ue; riconoscimento del beneficio per i dipendenti della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (Bers)

L'art.13 del Protocollo n.7 (sui Privilegi e sulle immunità dell'Unione Europea) allegato al Trattato dell'Unione Europea e al Trattato sul Funzionamento dell'Unione prevede che funzionari e agenti UE siano considerati ex lege fiscalmente residenti in Italia, anche nelle ipotesi in cui siano in possesso del requisito formale dell'iscrizione all'Aire nei due periodi di imposta precedenti il rimpatrio, con la conseguenza che l'accesso al regime agevolativo per gli stessi, in carenza di uno dei presupposti...