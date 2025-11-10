Etica e cultura aziendale: fondamenti, integrazione e impatto organizzativo

Etica e cultura aziendale rappresentano due dimensioni inscindibili, che definiscono l'identità profonda di un'organizzazione. Si analizza come, i principi etici, se incorporati nel DNA aziendale, possano guidare il comportamento collettivo, migliorare la reputazione e creare valore sostenibile. In particolare, si evidenzia il ruolo del management, nella promozione di comportamenti etici coerenti con i valori dichiarati, nonché l'importanza della comunicazione interna, della formazione e della coerenza tra obiettivi strategici e responsabilità sociale. Infine, si esplora come la misurazione dell'impatto etico consenta alle imprese di tradurre i propri valori in risultati tangibili e duraturi.