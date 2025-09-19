Ferie e orario di lavoro nel comparto scuola

Lavoro (rapporto di) – Personale docente del comparto scolastico – Partecipazione ad un corso sulla sicurezza durante il periodo di sospensione dell'attività didattica ma al di fuori del normale orario di lavoro osservato dal docente – Riconoscimento di un surplus di orario – Infondatezza Cass. ordinanza 11 agosto 2025, n. 23084 – Pres. Doronzo – Rel. Garri; ric.te S.M.; controric.te M.I.



Qualora un docente partecipi – nel corso del mese di giugno, allorquando l'attività di insegnamento è sospesa ma lo stesso risulti comunque in servizio – ad un corso sulla sicurezza, deve ritenersi che la predetta partecipazione sia legittimamente avvenuta durante l'orario di lavoro, indipendentemente dalla collocazione temporale del corso (fattispecie in cui il corso si era svolto di pomeriggio mentre il normale orario di lavoro del docente era spalmato sulle ore mattutine. La Corte di Cassazione, confermando integralmente la sentenza impugnata, ha ritenuto che il corso fosse stato svolto durante l'orario di lavoro e ha respinto la domanda del docente volta al riconoscimento di un'attività aggiuntiva al normale orario di lavoro)