Firmata l’ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl servizi ambientali: le principali novità

In data 9 dicembre 2025 è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl Servizi ambientali. Le parti firmatarie sono rispettivamente, per la rappresentanza datoriale, Utilitalia, Confindustria Cisambiente, Legacoop Produzione e Servizi e Agci Servizi, mentre per la controparte sindacale le Segreterie nazionali delle Organizzazioni Sindacali Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Fiadel. Il nuovo Ccnl decorrerà a partire dal 1° gennaio 2025 ed avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2027...

