Gomma plastica aziende industriali: rinnovato il contratto collettivo
L’intesa prevede un aumento dei minimi nel triennio pari a 195 euro suddiviso in 4 tranches
Arriva in anticipo, rispetto alla scadenza naturale del 31 dicembre 2025, il rinnovo del c.c.n.l. contratto collettivo nazionale di lavoro gomma plastica aziende industriali (contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti all’industria della gomma, cavi elettrici ed affini e all’industria delle materie plastiche).
È, infatti, del 10 dicembre 2025 la sottoscrizione – da parte della Federazione Gomma Plastica e delle organizzazioni sindacali Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil – dell’ipotesi...